Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 11 декабря

Сегодня, 11 декабря, завершается 6-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 11 декабря:

20:45 мск. «Лилль» — «Штурм»;

20:45 мск. «Атлетико» — «Слован»;

23:00 мск. «Штутгарт» — «Янг Бойз»;

23:00 мск. «Милан» — «Црвена Звезда»;

23:00 мск. «Фейеноорд» — Спарта»;

23:00 мск. «Арсенал» — «Монако»;

23:00 мск. «Бенфика» — «Болонья»;

23:00 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Барселона»;

23:00 мск. «Ювентус» — «Манчестер Сити».

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.