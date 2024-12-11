Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 11 декабря

Сегодня, 11 декабря, пройдёт стартовый матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 11 декабря (время — московское):

18:30. «Фенербахче» (Турция) – «Атлетик» Бильбао (Испания).

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы возглавляет итальянский «Лацио». Команда набрала 13 очков за пять матчей. Аналогичные показатели у «Атлетика» Бильбао и немецкого «Айнтрахта» Франкфурт.