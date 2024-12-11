Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Штурм Грац. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Манчестер Сити: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Топ-события среды: «Арсенал» — «Монако» в футболе, ЧМ по плаванию и хоккей
Топ-события среды: «Арсенал» — «Монако» в футболе, ЧМ по плаванию и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android