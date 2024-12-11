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На стадионе «Анжи-Арена» стартовали работы по замене газона

На стадионе «Анжи-Арена» стартовали работы по замене газона
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На стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале к началу весенней части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги будет постелен новый газон. Об этом сообщил официальный сайт «Динамо» Махачкала.

«На домашнем стадионе махачкалинского «Динамо» «Анжи-Арене» начались работы по замене футбольного поля.

Изменения коснутся не только непосредственно газона, но и всей системы обеспечения его жизнедеятельности.

Работы на «Анжи-Арене» планируется завершить до весны. Все необходимые для этого материалы уже на месте.

Проект включает в себя также обновление резервного поля, на котором тренируется махачкалинское «Динамо», и синтетического покрытия в чаше стадиона вокруг основного поля», — написано в заявлении клуба.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей.

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