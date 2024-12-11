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Владимир Гранат: трансфер Соболева в «Зенит» точно можно назвать разочарованием

Владимир Гранат: трансфер Соболева в «Зенит» точно можно назвать разочарованием
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Российский экс-футболист Владимир Гранат рассказал, какой клуб его удивил в первой половине сезона-2024/2025. Также он назвал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» разочарованием РПЛ.

«Наверное, в концовке перед зимней паузой всех удивил только «Зенит». Были домашние матчи с не самыми сильными командами, но, наверное, у футболистов был недонастрой и недооценка соперника.

В первой половине РПЛ трансфер Соболева точно можно назвать разочарованием. Человек играет очень мало и пока не совершает результативные действия в чемпионате», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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