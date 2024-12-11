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Радимов назвал игрока «Зенита», который «очень сильно сдал» за последнее время

Радимов назвал игрока «Зенита», который «очень сильно сдал» за последнее время
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре защитника и капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса. По мнению Радимова, Сантос стал играть хуже.

«Мне кажется, что Дуглас Сантос очень сильно сдал. Либо он не в форме, либо что-то ещё. Но вспомним, например, как в матче с Самарой по его флангу «возили». И оттуда гол пришёл, по-моему, прострел. И подключение Дугласа Сантоса уже не такое, как раньше. Уже и ассистентов, и подключений не так много. То есть в этом плане, я думаю, что если раньше это было гарантированно знаком качества, то сейчас фланг Дугласа Сантоса просел, на самом деле», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, 21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 12 млн.

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