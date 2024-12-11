«Зенит» и московское «Динамо» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Хлусевичу

Санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» проявляют интерес к 23-летнему футболисту «Спартака» Даниилу Хлусевичу. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые хотят усилить «проблемную зону» справа в обороне, и с этой целью изучают вариант с трансфером Хлусевича. В свою очередь, бело-голубые переключились на Даниила после срыва трансфера Ильи Рожкова из «Рубина».

Отмечается также, что сам Хлусевич хочет попробовать свои силы в Европе. Вполне возможно, что 23-летний защитник, если переход в «Зенит» или «Динамо» сорвётся, уйдёт в аренду в один из европейских клубов. В нынешнем сезоне Даниил провёл девять матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.