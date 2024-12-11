Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Штурм Грац. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» и московское «Динамо» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Хлусевичу

«Зенит» и московское «Динамо» проявляют интерес к защитнику «Спартака» Хлусевичу
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» проявляют интерес к 23-летнему футболисту «Спартака» Даниилу Хлусевичу. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сине-бело-голубые хотят усилить «проблемную зону» справа в обороне, и с этой целью изучают вариант с трансфером Хлусевича. В свою очередь, бело-голубые переключились на Даниила после срыва трансфера Ильи Рожкова из «Рубина».

Отмечается также, что сам Хлусевич хочет попробовать свои силы в Европе. Вполне возможно, что 23-летний защитник, если переход в «Зенит» или «Динамо» сорвётся, уйдёт в аренду в один из европейских клубов. В нынешнем сезоне Даниил провёл девять матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Источник: Хлусевич хочет уйти из «Спартака», игроком интересуется московское «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android