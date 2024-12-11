Никита Чернов: жалко, что впереди зимняя пауза, но весной у «Спартака» всё будет хорошо

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о результатах красно-белых.

«Судя по результатам, жалко, что впереди зимняя пауза. Но надо иметь в виду, что наши ребята были вдали от дома. Нужно съездить домой и перевести дух. В какой-то степени пауза — хорошо. Чемпионат можно было бы продлить немножко (улыбается). Весной всё будет хорошо. Приедем, вспомним, какие требования тренер говорил до этого. Если будут какие-то отклонения от той игры, то тренер сразу даст знать. На адаптацию пару туров будет достаточно», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.