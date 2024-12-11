Игорь Ледяхов: «Зенит» выйдет злым после зимней спячки

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о последних результатах «Зенита» в РПЛ до зимнего перерыва сезона-2024/2025.

«Честно говоря, не знаю, в чём причина поражений «Зенита» в двух матчах. Нельзя сказать, что питерцы сыграли плохо по уровню игры, но пропустили много в обороне — там есть определённые проблемы. Хоть в атаке мало что получается, но класс у футболистов приличный. У «Зенита» чувствуется разбалансированность в составе — раньше такое не бросалось в глаза.

Думаю, «Зенит» выйдет злым после зимней спячки. У них цель занять первое место. Команда по составу выглядит неплохо, но все футболисты устали от побед в плане психологии. Думаю, тренерский штаб поработает над этим и мы увидим совсем другой «Зенит», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.