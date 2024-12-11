Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Штурм Грац. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сегодня Мбаппе пройдёт обследование, чтобы оценить характер травмы — Романо

Сегодня Мбаппе пройдёт обследование, чтобы оценить характер травмы — Романо
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пройдёт обследование, чтобы оценить степень травмы, полученной 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10'     1:1 Де Кетеларе – 45+2'     1:2 Винисиус Жуниор – 56'     1:3 Беллингем – 59'     2:3 Лукман – 65'    

«Сегодня Килиан Мбаппе пройдёт обследование, чтобы оценить полученную им вчера травму. Анчелотти заявил, что не считает это серьёзной проблемой», — написал Романо.

Килиан Мбаппе покинул поле на 36-й минуте. Нападающий отметился забитым мячом на 10-й минуте. В составе «Реала» также отличились Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Материалы по теме
«Бавария» и «ПСЖ» куражились, а один топ-клуб уже вылетел. В ЛЧ зажигал не только «Реал»
«Бавария» и «ПСЖ» куражились, а один топ-клуб уже вылетел. В ЛЧ зажигал не только «Реал»
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android