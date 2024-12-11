Сегодня Мбаппе пройдёт обследование, чтобы оценить характер травмы — Романо

Сегодня, 11 декабря, нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пройдёт обследование, чтобы оценить степень травмы, полученной 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Сегодня Килиан Мбаппе пройдёт обследование, чтобы оценить полученную им вчера травму. Анчелотти заявил, что не считает это серьёзной проблемой», — написал Романо.

Килиан Мбаппе покинул поле на 36-й минуте. Нападающий отметился забитым мячом на 10-й минуте. В составе «Реала» также отличились Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.