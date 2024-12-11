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«Непрофессиональное отношение недопустимо». Глава Нижегородской области — о комментаторах

«Непрофессиональное отношение недопустимо». Глава Нижегородской области — о комментаторах
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о посещаемости домашних матчей «Пари Нижний Новгород», а также о работе комментаторов. По средней посещаемости домашних матчей Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» занимает седьмое место.

«Показатели посещаемости домашних матчей ФК «Пари НН» — среди лучших в рейтинге РПЛ! Наши болельщики просто супер, создают невероятную атмосферу на трибунах! Спасибо вам за поддержку!

И эта позиция в рейтинге — доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча (уважаю работу творческих команд вещателей, но такое непрофессиональное отношение к людям и клубам — недопустимо). В новом году — все на наш красавец-стадион! Команде будет очень нужна поддержка! Вперёд за Нижний!» — написал Никитин в телеграм-канале.

Ранее комментатор Роман Нагучев во время трансляции матча упрекал болельщиков в Нижнем Новгороде в тихой атмосфере.

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