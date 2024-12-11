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«Пари Нижний Новгород» сообщил об успешной операции защитника Ведерникова

«Пари Нижний Новгород» сообщил об успешной операции защитника Ведерникова
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Данила Ведерников успешно перенёс операцию. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба в социальных сетях.

«У нашего защитника был хронический вывих плеча, и во время паузы его прооперировали. Сейчас игрок чувствует себя хорошо и, надеемся, в скором времени полноценно восстановится и приступит к сборам с командой», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Пари НН»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Данила Ведерников провёл пять матчей. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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