«Я не сталкивался с коррупцией в российском футболе». Черчесов — о заявлениях Федорищева

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который заявил о коррупции в российском футболе.

«Раз Федорищев говорит, значит, он понимает, о чём идёт речь. В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался», — приводит слова Черчесова Sport24.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы, а также пообещал ответить за свои слова в случае чего.