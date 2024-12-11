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Мор: переход Соболева в «Зенит» был в негативном ключе, у Хлусевича такого не будет

Мор: переход Соболева в «Зенит» был в негативном ключе, у Хлусевича такого не будет
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Российский экс-футболист Эдуард Мор отреагировал на слухи о возможном переходе Даниила Хлусевича из «Спартака» в «Зенит».

«Уход Хлусевича не будет потерей для «Спартака», потому что он не играет. Но это хороший футболист. У него хорошие данные, он бы всем клубам пошёл на пользу. И ему переход в новый клуб пошёл бы на пользу в плане новых требований.

В «Спартаке» он особо не играет, поэтому нужно, чтобы он куда-нибудь перешёл. Я желаю ему перейти в сильную команду. Если Хлусевич перейдёт в «Зенит», не будет такой истории, как у Соболева. Переход Соболева был в негативном ключе, а у Хлусевича такого не будет», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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