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«Я очень счастлив». Эмери — о четвёртой победе «Астон Виллы» в Лиге чемпионов

«Я очень счастлив». Эмери — о четвёртой победе «Астон Виллы» в Лиге чемпионов
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Макгинн – 3'     1:1 Опенда – 27'     1:2 Дуран – 52'     2:2 Баумгартнер – 62'     2:3 Баркли – 85'    

«Я очень счастлив. Болельщики были здесь с нами, и они были великолепны. Они всегда помогали нам в этом соревновании, а также сегодня. Мы заработали эти три очка, потому что чувствовали себя комфортно. Мы планировали матч так, как хотели, и мы благодарны болельщикам, благодарны каждому болельщику «Астон Виллы», потому что мы наслаждаемся Лигой чемпионов вместе с ними.

Сейчас у нас 13 очков, и мы должны быть счастливы, но мы должны сохранять баланс. Мы сейчас в топ-24, а может быть, и в топ-16, но благодаря победе у нас есть возможность побороться за восьмёрку лучших. Будем работать над этим.

Иногда наступает период плохих результатов. Иногда хорошие результаты сейчас, когда мы одержали три победы, две в чемпионате и одну сегодня, могут помочь нам чувствовать себя уверенными и сильными в нашем процессе. Сегодня мы счастливы, но сейчас я думаю о субботнем матче с «Ноттингем Форест» и пытаюсь быстро восстановить игроков, которые играли сегодня, и подготовить остальных», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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