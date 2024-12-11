«Я очень счастлив». Эмери — о четвёртой победе «Астон Виллы» в Лиге чемпионов

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (3:2).

«Я очень счастлив. Болельщики были здесь с нами, и они были великолепны. Они всегда помогали нам в этом соревновании, а также сегодня. Мы заработали эти три очка, потому что чувствовали себя комфортно. Мы планировали матч так, как хотели, и мы благодарны болельщикам, благодарны каждому болельщику «Астон Виллы», потому что мы наслаждаемся Лигой чемпионов вместе с ними.

Сейчас у нас 13 очков, и мы должны быть счастливы, но мы должны сохранять баланс. Мы сейчас в топ-24, а может быть, и в топ-16, но благодаря победе у нас есть возможность побороться за восьмёрку лучших. Будем работать над этим.

Иногда наступает период плохих результатов. Иногда хорошие результаты сейчас, когда мы одержали три победы, две в чемпионате и одну сегодня, могут помочь нам чувствовать себя уверенными и сильными в нашем процессе. Сегодня мы счастливы, но сейчас я думаю о субботнем матче с «Ноттингем Форест» и пытаюсь быстро восстановить игроков, которые играли сегодня, и подготовить остальных», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».