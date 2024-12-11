Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Академия «Локомотива» анонсировала новый детский футбольный турнир

Академия «Локомотива» анонсировала новый детский футбольный турнир
Аудио-версия:
Комментарии

10 декабря 2024 года во Всемирный день футбола Академия ФК «Локомотив» анонсировала запуск и провела жеребьёвку I Всероссийского юношеского турнира по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения. Турнир пройдёт с 17 по 21 декабря в футбольном манеже ФК «Локомотив».

В турнире примут участие восемь команд: «Локомотив» (Москва), «Локомотив-Перово» (Москва), «Чертаново» (Москва), ЦСКА (Москва), ФШМ (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Курск).

Фото: Пресс-служба Академии ФК «Локомотив»

Визуальная айдентика турнира подчёркивает железнодорожные традиции Академии «Локо». В логотип турнира добавлены полосы, символизирующие рельсы. Градиент в линиях показывает, что у пути в будущее нет начала и конца, движение и прогресс бесконечны!

17-19 декабря состоятся матчи в группах, 20 декабря – полуфинальные встречи, 21 декабря – финальные игры.

Во время жеребьёвки директор Академии ФК «Локомотив» Дмитрий Балашов и старший тренер Академии Александр Бородюк распределили команды по двум группам:

Группа «А»: «Локомотив» (Москва), «Чертаново» (Москва), ФШМ (Москва), «Авангард» (Курск)

Группа «В»: «Локомотив-Перово» (Москва), ЦСКА (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва)

«Я думаю, что мы собрали две равные, замечательные группы. У нас это получилось. Всем желаю удачи и пусть победит сильнейший!» — резюмировал итоги жеребьёвки Александр Бородюк.

Турнир планируется проводить ежегодно, с расширением в будущем состава участников соревнования.

Материалы по теме
В Москве стартует VI Детский футбольный фестиваль «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android