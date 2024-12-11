Академия «Локомотива» анонсировала новый детский футбольный турнир

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10 декабря 2024 года во Всемирный день футбола Академия ФК «Локомотив» анонсировала запуск и провела жеребьёвку I Всероссийского юношеского турнира по футболу «Путь Будущего» среди команд 2013 года рождения. Турнир пройдёт с 17 по 21 декабря в футбольном манеже ФК «Локомотив».

В турнире примут участие восемь команд: «Локомотив» (Москва), «Локомотив-Перово» (Москва), «Чертаново» (Москва), ЦСКА (Москва), ФШМ (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Курск).

Фото: Пресс-служба Академии ФК «Локомотив»

Визуальная айдентика турнира подчёркивает железнодорожные традиции Академии «Локо». В логотип турнира добавлены полосы, символизирующие рельсы. Градиент в линиях показывает, что у пути в будущее нет начала и конца, движение и прогресс бесконечны!

17-19 декабря состоятся матчи в группах, 20 декабря – полуфинальные встречи, 21 декабря – финальные игры.

Во время жеребьёвки директор Академии ФК «Локомотив» Дмитрий Балашов и старший тренер Академии Александр Бородюк распределили команды по двум группам:

Группа «А»: «Локомотив» (Москва), «Чертаново» (Москва), ФШМ (Москва), «Авангард» (Курск)

Группа «В»: «Локомотив-Перово» (Москва), ЦСКА (Москва), «Строгино» (Москва), «Спартак» (Москва)

«Я думаю, что мы собрали две равные, замечательные группы. У нас это получилось. Всем желаю удачи и пусть победит сильнейший!» — резюмировал итоги жеребьёвки Александр Бородюк.

Турнир планируется проводить ежегодно, с расширением в будущем состава участников соревнования.