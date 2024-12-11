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Бубнов оценил победу «Спартака» в матче с «Пари Нижний Новгород»

Бубнов оценил победу «Спартака» в матче с «Пари Нижний Новгород»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в субботу, 7 декабря. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Спартак» прошёлся танком по «Пари НН». У нижегородцев перед этим матчем были большие проблемы с составом. Особенно болезненной выглядела потеря нескольких ключевых игроков нападения. Неудивительно, что топовый «Спартак», находящийся в шикарной форме, не позволил соперникам нанести ни одного удара. Команда Гончаренко просто присутствовала на поле», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари Нижний Новгород» (16) находится на 12-й строчке.

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