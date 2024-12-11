Бубнов оценил победу «Спартака» в матче с «Пари Нижний Новгород»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла в субботу, 7 декабря. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.

«Спартак» прошёлся танком по «Пари НН». У нижегородцев перед этим матчем были большие проблемы с составом. Особенно болезненной выглядела потеря нескольких ключевых игроков нападения. Неудивительно, что топовый «Спартак», находящийся в шикарной форме, не позволил соперникам нанести ни одного удара. Команда Гончаренко просто присутствовала на поле», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари Нижний Новгород» (16) находится на 12-й строчке.