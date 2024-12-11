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Эдуард Мор: Зиньковский и Игнатов должны уйти из «Спартака»

Эдуард Мор: Зиньковский и Игнатов должны уйти из «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение, что полузащитники Антон Зиньковский и Михаил Игнатов должны покинуть команду.

«По Зиньковскому и Игнатову я даже не вижу вариантов. Я люблю этих футболистов — они очень сильные. Но они вообще не играли. Зиньковский и Игнатов должны уйти. Может быть, в аренду. Мне жаль, но они не играют. Оба футболиста креативные, но Станкович на них не рассчитывает», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в зимнее трансферное окно планирует расстаться с восемью футболистами, в число которых входят Зиньковский и Игнатов.

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