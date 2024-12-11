Александр Бубнов: уже понятно, что Станкович сильнее Карреры как тренера

Бывший футболист Александр Бубнов сравнил текущее положение дел в московском «Спартаке» с чемпионским сезоном-2016/2017. Тогда командой руководил итальянский специалист Массимо Каррера.

«После шестой победы кряду можно проводить определённые параллели с последним чемпионским сезоном московского коллектива. Уже сейчас понятно, что Станкович сильнее Массимо Карреры как тренера. У серба гораздо больше опыта, причём с крупными командами. Деян провёл большую работу с игроками, раскрыв их потенциал», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).