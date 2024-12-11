Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: Барко — лучший игрок «Спартака» первой части сезона, без него Угальде так бы не играл

Мор: Барко — лучший игрок «Спартака» первой части сезона, без него Угальде так бы не играл
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал лучшего игрока красно-белых по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Нужно выбирать между Барко и Угальде. Довольно сложный выбор. Наверное, я выберу Барко, потому что без него Угальде так бы не играл. Барко потащил за собой Угальде», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Барко в 17 матчах высшего российского дивизиона забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Дуарте рассказал об особой роли Эсекьеля Барко в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android