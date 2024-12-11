Мор: Барко — лучший игрок «Спартака» первой части сезона, без него Угальде так бы не играл

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал лучшего игрока красно-белых по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Нужно выбирать между Барко и Угальде. Довольно сложный выбор. Наверное, я выберу Барко, потому что без него Угальде так бы не играл. Барко потащил за собой Угальде», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Барко в 17 матчах высшего российского дивизиона забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.