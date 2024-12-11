Слот — о победе над «Жироной»: я недоволен игрой «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной» (1:0).

«Я доволен результатом каждого матча в Лиге чемпионов («Ливерпуль» выиграл шесть матчей из шести. — Прим. «Чемпионата»), очень доволен тем, как мы провели первые пять игр. Матч с «Жироной» мне не понравился, нашим выступлением я недоволен. «Ливерпуль» был недостаточно агрессивен и недостаточно интенсивен», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч между «Жироной» и «Ливерпулем» состоялся накануне, 10 декабря. Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».