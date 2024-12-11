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ФИФА определила даты женского чемпионата мира 2027 года в Бразилии

ФИФА определила даты женского чемпионата мира 2027 года в Бразилии
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Совет ФИФА определил даты женского чемпионата мира, который пройдёт в Бразилии в 2027 году. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Совет подтвердил, что турнир пройдёт с 24 июня по 25 июля 2027 года.

Прямое распределение мест, на которое приходится 29 из 32 мест, будет следующим:

АФК: шесть прямых мест;
КАФ: четыре прямых места;
КОНКАКАФ: четыре прямых места;
КОНМЕБОЛ: три прямых места, при этом принимающая страна Бразилия автоматически проходит квалификацию;
ОФК: одно прямое место;
УЕФА: 11 прямых мест.

Три оставшихся места будут разыграны в ходе турнира плей-офф с участием 10 команд, состоящего из двух этапов, со следующим распределением мест:

Два места в плей-офф для АФК;
Два места в плей-офф для КАФ;
Два места в плей-офф КОНКАКАФ (оба места автоматически проходят во второй этап в зависимости от спортивных результатов на турнире плей-офф чемпионата мира 2023 года);
Два места в плей-офф для КОНМЕБОЛ (команда, занявшая первое место в мировом рейтинге ФИФА среди женщин, автоматически проходит во второй этап, поскольку Бразилия является страной-хозяйкой);
Одно место в плей-офф для ОФК;
Одно место в плей-офф для УЕФА (для автоматической квалификации на второй этап в зависимости от спортивных результатов на турнире плей-офф чемпионата мира 2023 года).

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