ФИФА определила даты женского чемпионата мира 2027 года в Бразилии

Совет ФИФА определил даты женского чемпионата мира, который пройдёт в Бразилии в 2027 году. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Совет подтвердил, что турнир пройдёт с 24 июня по 25 июля 2027 года.

Прямое распределение мест, на которое приходится 29 из 32 мест, будет следующим:

АФК: шесть прямых мест;

КАФ: четыре прямых места;

КОНКАКАФ: четыре прямых места;

КОНМЕБОЛ: три прямых места, при этом принимающая страна Бразилия автоматически проходит квалификацию;

ОФК: одно прямое место;

УЕФА: 11 прямых мест.

Три оставшихся места будут разыграны в ходе турнира плей-офф с участием 10 команд, состоящего из двух этапов, со следующим распределением мест:

Два места в плей-офф для АФК;

Два места в плей-офф для КАФ;

Два места в плей-офф КОНКАКАФ (оба места автоматически проходят во второй этап в зависимости от спортивных результатов на турнире плей-офф чемпионата мира 2023 года);

Два места в плей-офф для КОНМЕБОЛ (команда, занявшая первое место в мировом рейтинге ФИФА среди женщин, автоматически проходит во второй этап, поскольку Бразилия является страной-хозяйкой);

Одно место в плей-офф для ОФК;

Одно место в плей-офф для УЕФА (для автоматической квалификации на второй этап в зависимости от спортивных результатов на турнире плей-офф чемпионата мира 2023 года).