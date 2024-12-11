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Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит» Даниила Хлусевича

Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит» Даниила Хлусевича
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг появившуюся информацию, что сине-бело-голубые заинтересованы в услугах защитника «Спартака» Даниила Хлусевича и могут приобрести его зимой. Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов.

— Появилась информация, что Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит».
— Это не так, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Хлусевичу 23 года. В нынешнем сезоне Даниил провёл девять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 5 млн. Действующий контракт Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

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