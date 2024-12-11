Бубнов высказал мнение, за счёт чего «Акрону» удалось обыграть «Зенит»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Акрон». Встреча прошла в субботу, 7 декабря. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Акрон» одержал победу со счётом 2:1. В составе гостей отличились Стефан Лончар и Артём Дзюба. За «Зенит» забитым мячом отметился Андрей Мостовой.

«Заурбек Тедеев — не самоубийца, он отлично понимал, против кого его команде нужно будет играть. Тренер проявил гибкость, отойдя от атакующего стиля, и это принесло результаты. «Акрон» отлично сыграл в обороне именно в плане самоотдачи. Ошибок у гостей было предостаточно, но они самоотверженно бросались под любой мяч до последней минуты», — приводит слова Бубнова Sportbox.