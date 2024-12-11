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Бубнов высказал мнение, за счёт чего «Акрону» удалось обыграть «Зенит»

Бубнов высказал мнение, за счёт чего «Акрону» удалось обыграть «Зенит»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Акрон». Встреча прошла в субботу, 7 декабря. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Акрон» одержал победу со счётом 2:1. В составе гостей отличились Стефан Лончар и Артём Дзюба. За «Зенит» забитым мячом отметился Андрей Мостовой.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Заурбек Тедеев — не самоубийца, он отлично понимал, против кого его команде нужно будет играть. Тренер проявил гибкость, отойдя от атакующего стиля, и это принесло результаты. «Акрон» отлично сыграл в обороне именно в плане самоотдачи. Ошибок у гостей было предостаточно, но они самоотверженно бросались под любой мяч до последней минуты», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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