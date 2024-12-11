Экс-тренер Хлусевича Тернавский объяснил, почему защитник не играет в «Спартаке»

Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала», чемпион России в составе «Спартака» Владислав Тернавский отреагировал на слухи о возможном уходе Даниила Хлусевича из стана красно-белых.

«Я работал с Хлусевичем в тульском «Арсенале». Это игрок атакующего плана. Мне непонятно, почему его начали ставить защитником. Чтобы играть защитника, нужны определённые навыки. Человеку, который всю жизнь играл в атакующей линии, тяжеловато перестроиться. Когда несколько раз из-под него забили, он немного психологически сломался. «Спартак» сейчас на ходу — много забивают и мало пропускают, а Хлусевич сидит на скамейке. В такие моменты человек начинает закрываться.

Из этого состояния можно выходить только через игры. Если к футболисту есть доверие, его ставят играть, то сразу появляется другой эмоциональный фон. Когда сидишь на скамейке, начинаешь копаться в себе. Жалко, что Даню начали ставить левым защитником. Может, это повлияло и стоит рассмотреть вариант с арендой.

Если бы у «Спартака» не было столько побед в последнее время, может, тренер использовал бы его по-другому. Но Станкович нащупал атакующую и оборонительную линии. Впереди сборы. Может, там что-то изменится. Сейчас Хлусевичу осталось только терпеть», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.