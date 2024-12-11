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Булыкин: главное, чтобы Хлусевича не испортил хороший контракт от «Зенита»

Булыкин: главное, чтобы Хлусевича не испортил хороший контракт от «Зенита»
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича в «Зенит».

«Думаю, любой футболист может заиграть и сесть на скамейку в «Зените». Если Хлусевич расслабится после хорошего контракта и будет тренироваться без мотивации, точно не будет играть в основном составе. Российские футболисты, у которых есть перспективы, нужны многим командам. Самое главное, чтобы его не испортил новый контракт в плане психологии — он может расслабиться и не показывать своего уровня», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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