Ледяхов: «Оренбург» явно не угадал, назначив Слишковича. Клуб ничего не спасёт от вылета

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о результатах «Оренбурга» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Оренбург» — главный претендует на вылет из РПЛ. Команду ничего не спасёт, потому что они набрали совсем мало очков и не показывают ту игру, которая была раньше. В «Оренбурге» явно не угадали, назначив Слишковича главным тренером.

Естественно, в «Спартаке» были футболисты другого класса. Нельзя сравнить «Оренбург» с красно-белыми по составу. Поэтому у Слишковича в «Спартаке» были победы, но не назвал бы их успехами. Всё-таки под его руководством команда проиграла ключевую игру в Кубке России. В РПЛ они набирали очки, потому что ни за что не боролись. Сейчас работа Слишковича в «Оренбурге», мягко говоря, не впечатляет», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.