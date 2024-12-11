Таранов: хорошо, что «Краснодар» ушёл на зиму первым — у команды есть опыт прошлой весны

Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о турнирных амбициях «Краснодара». «Быки» ушли на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. То же самое было в прошлом сезоне, но в итоге южный клуб упустил чемпионский титул.

«Хорошо, что «Краснодар» ушёл на зиму на первом месте, но не очень хорошо, что у команды была такая игра в последних матчах. Это надо исправлять. Конечно, у клуба есть хороший опыт прошлого сезона в весенней части чемпионата. Надеюсь, что в «Краснодаре» работают грамотные специалисты, которые сделают правильные выводы и подготовят команду к весенней части, чтобы более ровно пройти этот путь. Но и у самих футболистов уже имеется такой опыт — они тоже должны сделать выводы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.