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Экс-игрок «Спартака» Макгиди не понимает отстранения россиян от международных турниров

Экс-игрок «Спартака» Макгиди не понимает отстранения россиян от международных турниров
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Бывший футболист «Спартака», «Селтика» и «Сандерленда» Эйден Макгиди заявил, что не понимает отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Экс-полузащитник красно-белых уверен, что спорт должен оставаться вне политики.

«США участвовали в конфликтах во многих странах по всей планете, но никто никогда не отстранял их спортсменов и сборные от соревнований, они всегда участвовали в Олимпиадах. А Россия почему не может? Футбол должен оставаться вне политики. Я искренне не понимаю, почему игроки должны быть наказаны», — приводит слова Макгиди «Спорт-экспресс».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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