Томас Мюллер высказался по итогам матча Лиги чемпионов с «Шахтёром»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с украинским «Шахтёром» (5:1).
«Мы довольны. «Бавария» создала много моментов у ворот соперника благодаря прессингу. Могли забивать ещё больше. Важно продолжать в том же духе, нельзя расслабляться», — приводит слова Мюллера Reuters.
Матч между «Баварией» и «Шахтёром» состоялся накануне, 10 декабря. Игра проходила на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халил Мелер (Турция). Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Баварии». На данный момент украинский «Шахтёр» занимает 27-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала четыре очка за шесть матчей. «Бавария» заработала 12 очков и расположилась на восьмой строчке.
- 11 декабря 2024
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