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Томас Мюллер высказался по итогам матча Лиги чемпионов с «Шахтёром»

Томас Мюллер высказался по итогам матча Лиги чемпионов с «Шахтёром»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с украинским «Шахтёром» (5:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Кевин – 5'     1:1 Лаймер – 11'     1:2 Мюллер – 45'     1:3 Олисе – 70'     1:4 Мусиала – 87'     1:5 Олисе – 90+3'    

«Мы довольны. «Бавария» создала много моментов у ворот соперника благодаря прессингу. Могли забивать ещё больше. Важно продолжать в том же духе, нельзя расслабляться», — приводит слова Мюллера Reuters.

Матч между «Баварией» и «Шахтёром» состоялся накануне, 10 декабря. Игра проходила на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халил Мелер (Турция). Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Баварии». На данный момент украинский «Шахтёр» занимает 27-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала четыре очка за шесть матчей. «Бавария» заработала 12 очков и расположилась на восьмой строчке.

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