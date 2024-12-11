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«Новостей нет». Вирджил ван Дейк — о новом контракте с «Ливерпулем»

«Новостей нет». Вирджил ван Дейк — о новом контракте с «Ливерпулем»
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отметил, что у него нет новостей о своём долгосрочном будущем. Действующий контракт нидерландского футболиста с «красными» рассчитан до конца июня 2025 года. С 1 января ван Дейк получит право вести переговоры с клубами из-за рубежа.

«Ничего нового, новостей нет», — приводит слова ван Дейка испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В составе мерсисайдского клуба защитник выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки, а также клубный чемпионат мира по футболу.

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