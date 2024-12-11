Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик получил двухматчевую дисквалификацию

Тренер «Барселоны» Флик получил двухматчевую дисквалификацию
Комментарии

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании наказал тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика за поведение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2). Немецкий специалист спорил с арбитром, за что получил красную карточку. Сегодня, 11 декабря, Флик получил двухматчевую дисквалификацию по решению дисциплинарного комитета. У «Барселоны» есть 10 дней, чтобы оспорить данное решение.

Напомним, Флик начал спорить с судьёй матча Алехандро Руисом после того, как за фол полузащитника Френки де Йонга на нападающем Виторе Роке был назначен пенальти в ворота сине-гранатовых. В отчёте арбитра зафиксировано, что Флик был удалён «за то, что вышел из технической зоны, кричал, жестикулировал, протестуя против одного из моих решений».

Материалы по теме
Главный тренер «Барселоны» Флик прокомментировал своё удаление в матче с «Бетисом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android