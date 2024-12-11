Тренер «Барселоны» Флик получил двухматчевую дисквалификацию

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании наказал тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика за поведение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2). Немецкий специалист спорил с арбитром, за что получил красную карточку. Сегодня, 11 декабря, Флик получил двухматчевую дисквалификацию по решению дисциплинарного комитета. У «Барселоны» есть 10 дней, чтобы оспорить данное решение.

Напомним, Флик начал спорить с судьёй матча Алехандро Руисом после того, как за фол полузащитника Френки де Йонга на нападающем Виторе Роке был назначен пенальти в ворота сине-гранатовых. В отчёте арбитра зафиксировано, что Флик был удалён «за то, что вышел из технической зоны, кричал, жестикулировал, протестуя против одного из моих решений».