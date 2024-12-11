Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Бушманов назвал логичным возможный уход восьми футболистов «Спартака» зимой

Евгений Бушманов назвал логичным возможный уход восьми футболистов «Спартака» зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов назвал логичным возможный уход восьми футболистов красно-белых в зимнее трансферное окно — 2025. Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет расстаться с восемью футболистами. Речь идёт о вратаре Александре Селихове, защитниках Данииле Хлусевиче и Миэнти Абене, полузащитниках Хесусе Медине, Михаиле Игнатове, Антоне Зиньковском, а также о нападающих Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне.

«Думаю, что «Спартак» правильно делает, что хочет избавиться от восьми футболистов в зимнее трансферное окно. Я видел список — там футболисты, которые получали мало игрового времени в последнее время. Это вполне логичное решение. Думаю, «Спартак» уже работал в направлении, чтобы найти замены этим игрокам зимой», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Макгиди не понимает отстранения россиян от международных турниров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android