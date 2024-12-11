Евгений Бушманов назвал логичным возможный уход восьми футболистов «Спартака» зимой

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов назвал логичным возможный уход восьми футболистов красно-белых в зимнее трансферное окно — 2025. Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет расстаться с восемью футболистами. Речь идёт о вратаре Александре Селихове, защитниках Данииле Хлусевиче и Миэнти Абене, полузащитниках Хесусе Медине, Михаиле Игнатове, Антоне Зиньковском, а также о нападающих Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне.

«Думаю, что «Спартак» правильно делает, что хочет избавиться от восьми футболистов в зимнее трансферное окно. Я видел список — там футболисты, которые получали мало игрового времени в последнее время. Это вполне логичное решение. Думаю, «Спартак» уже работал в направлении, чтобы найти замены этим игрокам зимой», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.