Колосков: есть ощущение, что в этом сезоне «Локомотив» уже не загорится

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался об игре и результатах московского «Локомотива» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Видно, что «Локомотив» ушёл на паузу на спаде. На спаде волевом, моральном и физическом. «Локомотив» быстро разгорелся, но теперь его будет сложно поджечь. Никогда не забуду, как Старостин мне сказал, что нельзя поджечь того, кто сгорел. Я сейчас не говорю, что «Локомотив» сгорел. Но есть ощущение, что в этом сезоне он уже не загорится», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, в матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.