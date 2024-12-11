Евгений Бушманов: от трансфера Соболева в «Зенит» выиграл только «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Бушманов высказался о трансфере нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит». По его мнению, от этого перехода выиграл только московский клуб.

«На сегодняшний день трансфер Соболева в «Зенит» можно назвать разочарованием. Но посмотрим, что будет дальше. От такого перехода выиграл только «Спартак». Я считаю, что нужно продавать футболиста, который не хочет играть за клуб. Соболев не хотел играть в «Спартаке» и там оставаться — клуб принял абсолютно правильное решение», — сказал Евгений Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.