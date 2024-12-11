Игрок «Локомотива» Батраков — обладатель премии «Первая пятёрка» — 2024

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков стал обладателем премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

«Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте в турнирной таблице.