Защитник «Спартака» Чернов: болельщики приходили на стадион в хорошем настроении

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о 2024 годе для красно-белых.

«Думаю, что в этом году для «Спартака» всё хорошо сложилось. Болельщики приходили на стадион в хорошем настроении. Не видел, какая посещаемость была на матче с «Пари НН». Тысяч 12 или 13, наверное, пришло, но для такой погоды это хорошая посещаемость. Думаю, что своей хорошей игрой мы смогли в такой холодный день привлечь болельщиков, которые пришли за нас переживать на стадион», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.