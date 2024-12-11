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Бушманов: после прихода Барко в «Спартак» Угальде раскрылся в полной степени

Бушманов: после прихода Барко в «Спартак» Угальде раскрылся в полной степени
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Ветеран «Спартака» Евгений Бушманов высказался о лучшем футболисте красно-белых в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Он поставил на первое место аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, но также выделил успешную игру коста-риканского нападающего Манфреда Угальде.

«Лучшего футболиста «Спартака» после первой части чемпионата нужно точно выбирать из пары Барко — Угальде. Скорее всего, Барко. Хотя Угальде провёл очень яркий отрезок. Именно после прихода в команду Барко Манфред раскрылся в полной степени», — сказал Евгений Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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