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«Артём — пятёрка». Бубнов — об игре Дзюбы в матче «Акрона» с «Зенитом»

«Артём — пятёрка». Бубнов — об игре Дзюбы в матче «Акрона» с «Зенитом»
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в субботу, 7 декабря. «Акрон» одержал победу со счётом 2:1. Артём Дзюба стал автором победного гола. Ещё один мяч «Акрона» забил Стефан Лончар. За «Зенит» отличился Андрей Мостовой.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«По Дзюбе опять поднимется очередной ажиотаж. Да, он забил решающий гол и полностью выполнил свои обязанности нападающего, можно даже сказать: «Артём — пятёрка», но что, кроме этого, сделал Дзюба в матче? Он воспользовался лишь грубой ошибкой Родригао, ему даже делать особо ничего не надо было, просто подставить голову. Большая роль принадлежит в этом голе Роберто Фернандесу, который сделал хороший навес. С другой стороны, Дзюба сейчас ментальный лидер в «Акроне», он мотивирует товарищей по команде на победу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний Артём Дзюба провёл 10 матчей, в которых забил три мяча и оформил три голевые передачи.

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