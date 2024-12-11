«Артём — пятёрка». Бубнов — об игре Дзюбы в матче «Акрона» с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в субботу, 7 декабря. «Акрон» одержал победу со счётом 2:1. Артём Дзюба стал автором победного гола. Ещё один мяч «Акрона» забил Стефан Лончар. За «Зенит» отличился Андрей Мостовой.

«По Дзюбе опять поднимется очередной ажиотаж. Да, он забил решающий гол и полностью выполнил свои обязанности нападающего, можно даже сказать: «Артём — пятёрка», но что, кроме этого, сделал Дзюба в матче? Он воспользовался лишь грубой ошибкой Родригао, ему даже делать особо ничего не надо было, просто подставить голову. Большая роль принадлежит в этом голе Роберто Фернандесу, который сделал хороший навес. С другой стороны, Дзюба сейчас ментальный лидер в «Акроне», он мотивирует товарищей по команде на победу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний Артём Дзюба провёл 10 матчей, в которых забил три мяча и оформил три голевые передачи.