«Ахмат» объявил планы на зимние сборы

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил планы на зимние учебно-тренировочные сборы. Так, клуб проведёт сборы в турецком Белеке.

Команда соберётся в России для прохождения медицинских обследований, после чего отправится в Турцию. Первый сбор «Ахмата» стартует 10 января и продлится две недели. Далее последует несколько выходных, после чего, 27 января, начнётся второй двухнедельный сбор. Заключительный этап подготовки к возобновлению сезона пройдёт с 14 по 24 февраля.

Отмечается, что в рамках зимних сборов «Ахмат» намерен провести 11 товарищеских матчей. По итогам первой части сезона грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.