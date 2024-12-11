«Смотреть на такой футбол неинтересно». Бубнов — о матче «Краснодара» и «Локомотива»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив». Встреча состоялась в воскресенье, 8 декабря. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

«По матчу никто не получил преимущества, шла борьба до первого гола, но забить в итоге так и не смогли. Ничейный результат, думаю, в пользу «Локомотива». Играли на чужом поле, к тому же произошли изменения в составе. И, конечно же, ближайшим преследователям на руку потеря очков «Краснодаром».

Но всё же команда Мусаева уходит на перерыв лидером, нас ожидает очень интересная весна в плане интриги. А конкретный матч с точки зрения эстетики не получился зрелищным. Смотреть на такой футбол, когда все борются и валяются, неинтересно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков за 18 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 39 очков за аналогичное количество игр. Сезон чемпионата России возобновится в начале марта 2025 года.