Руслан Нигматуллин оценил ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о ситуации Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Российский голкипер допустил ошибку в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), после чего окончательно потерял место в составе парижан. Основным голкипером команды является Джанлуиджи Доннарумма. Нигматуллин считает, что у тренерского штаба «ПСЖ» есть перевес именно в сторону итальянца.

«Матвей должен понимать, в каком клубе он играет и кто у него конкурент за место в стартовом составе. Он неплохо себя проявлял, но цена ошибки в «ПСЖ» очень высока. Поэтому надо ждать, когда Доннарумма снова начнёт ошибаться. Конечно, положение у них неравное. Доннарумма ошибался гораздо больше, за счёт чего Матвей и получал свои шансы. А Сафонов лишь раз оступился, хотя спасал с «Баварией» много. Но эту ошибку ему не простили», — приводит слова Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

Напомним, Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» прошлым летом.