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Амориму предоставят возможность перестройки в «МЮ», последуют продажи — Плеттенберг

Амориму предоставят возможность перестройки в «МЮ», последуют продажи — Плеттенберг
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Руководство «Манчестер Юнайтед» предоставит возможность для перестройки состава новому главному тренеру Рубену Амориму. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Руководство «Манчестер Юнайтед» согласно с тем, что более половины игроков команды являются серьёзными кандидатами на продажу зимой или летом, если поступят хорошие предложения. Рубену Амориму будет предоставлена возможность для перестройки, что потребует срочных продаж.

В настоящее время в список футболистов, которых нельзя продать, входят Диалло, Майну, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Онана и ещё два-три ключевых игрока», — написал Плеттенберг.

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