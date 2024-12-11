Непомнящий: казалось, в «Спартаке» всё прекрасно, но там есть недовольные игроки

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на трансферные слухи вокруг «Спартака» в СМИ. Так, он высказался о новости, что красно-белые хотят расстаться с восемью футболистами. Отдельно Непомнящий прокомментировал слухи о возможном переходе Даниила Хлусевича в «Зенит».

«Казалось, что в «Спартаке» всё прекрасно и не хотелось бы что-то ломать. Но есть футболисты, которые недовольны, что мало играют. Значит, надо как-то выходить из этой ситуации. Не думаю, что клуб будет так кардинально действовать на выход — в СМИ написан список из восьми человек. Возможно, есть игроки, от которых «Спартак» не хочет избавляться.

Не знаю, повторится ли у Хлусевича ситуация, как у Соболева в «Зените», но у нас были примеры Быстрова и Дзюбы. Все по-разному заходили, но у них всё было успешно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.