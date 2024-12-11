«Легионеры устали от чемпионств». Билялетдинов объяснил спад «Зенита»

Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал спад «Зенита» в концовке календарного 2024 года. После уверенного старта РПЛ сезона-2024/2025 сине-бело-голубые выдали неубедительный отрезок. В итоге они ушли на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице. Билялетдинов считает, что в «Зените» что-то сломалось — легионеры устали от чемпионств, а на команду негативно подействовали хвалебные отзывы.

«Играли они хорошо, выносили соперников по 4:0, по 5:0. Но потом что-то сломалось. Обычно наступает успокоение, какое-то самолюбование. Все поглощают хвалебные оды, эпитеты и прочее. А это как мёд обволакивает команду, и всё утрачивается. Расчёт был, наверное, на опытных легионеров, что они вытянут команду в период спада. Но они в «Зените», наверное, уже в какой-то степени устали от чемпионства», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.