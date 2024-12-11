Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Билялетдинов: весной «Спартак» опять будет кувыркаться

Билялетдинов: весной «Спартак» опять будет кувыркаться
Комментарии

Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал результаты московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Он считает, что красно-белым сейчас может навредить зимний перерыв — у команды хватило бы запала провести на высоком уровне ещё три-четыре матча. Есть риск, что весной «Спартак» опять «будет кувыркаться», отметил Билялетдинов.

«Спартаку» этот перерыв сейчас ни к чему. Ещё на три-четыре тура у них этого запала бы хватило. Это проблема будет для «Спартака», снова набрать тот же ход на старте весенней части сезона. Опять он будет кувыркаться. Но это уже задача тренерского штаба», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

Напомним, первую часть сезона РПЛ красно-белые завершили на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Материалы по теме
Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс
Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android