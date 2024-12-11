Билялетдинов: весной «Спартак» опять будет кувыркаться

Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал результаты московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Он считает, что красно-белым сейчас может навредить зимний перерыв — у команды хватило бы запала провести на высоком уровне ещё три-четыре матча. Есть риск, что весной «Спартак» опять «будет кувыркаться», отметил Билялетдинов.

«Спартаку» этот перерыв сейчас ни к чему. Ещё на три-четыре тура у них этого запала бы хватило. Это проблема будет для «Спартака», снова набрать тот же ход на старте весенней части сезона. Опять он будет кувыркаться. Но это уже задача тренерского штаба», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

Напомним, первую часть сезона РПЛ красно-белые завершили на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны.