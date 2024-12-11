Представитель Захаряна допустил, что Арсен больше не сыграет в этом году

Геннадий Голубин, являющийся представителем российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, допустил, что футболист может не сыграть за команду до конца года.

«Не ждите никаких прорывов. Всё будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр. Даже если он скоро начнёт со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл. Скорее всего, он не сыграет до конца года», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Летом этого года стало известно, что Захаряну диагностировали травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки, полученную во время тренировки. После этого ему успешно провели операцию. В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах, однако он уже вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.