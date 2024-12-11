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Представитель Захаряна допустил, что Арсен больше не сыграет в этом году

Представитель Захаряна допустил, что Арсен больше не сыграет в этом году
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Геннадий Голубин, являющийся представителем российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, допустил, что футболист может не сыграть за команду до конца года.

«Не ждите никаких прорывов. Всё будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр. Даже если он скоро начнёт со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл. Скорее всего, он не сыграет до конца года», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Летом этого года стало известно, что Захаряну диагностировали травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки, полученную во время тренировки. После этого ему успешно провели операцию. В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах, однако он уже вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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