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Ян Дюрица отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Батракову

Ян Дюрица отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Батракову
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица высказался о потенциале молодой звезды железнодорожников Алексея Батракова. Он отреагировал на слухи в прессе о том, что россиянином интересуется «Манчестер Сити». Ранее появлялась информация, что «горожане» уже около года следят за Батраковым. Дюрица не исключил вариант перехода звезды «Локомотива» в гранд АПЛ.

«Верю ли в переход Батракова в «Манчестер Сити»? Я слышал об этом парне. Почему нет? Зинченко из «Уфы» переходил напрямую в «Манчестер Сити». Многие сильные футболисты из России играли в АПЛ. Многие иностранцы, тот же Шкртел из «Зенита» перешёл в «Ливерпуль». Всё возможно. Главное не снижать требований к себе», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Ранее в СМИ также появлялись слухи об интересе «Зенита» и «Спартака» к Батракову.

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