Валерий Непомнящий: по потенциалу и игре «Оренбург» — не команда на вылет из РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результатах «Оренбурга» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Оренбург» по потенциалу и игре не является командой на вылет из РПЛ. У команды что-то происходит внутри. Я уверен, что «Ахмат» тоже будет бороться, чтобы не вылететь. Будет очень суровая борьба. «Оренбург» жалко, потому что это периферийная команда, о которой я всегда говорил как о хорошем середняке. Но в этом сезоне клуб начал опускаться и проседать. Надеюсь, что у них не всё потеряно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.