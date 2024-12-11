Александр Мостовой — о Соболеве: в «Зените» многие сидят и становятся чемпионами

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. 27-летний Соболев провёл 12 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

— Соболева теперь ждёт аренда?

— Да нет, зачем? А что в «Зените»? Он же подписал контракт, какая аренда? Почему он не должен там остаться?

— Соболев не всегда попадает в состав.

— Ну и что? Какая разница? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами. Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10-15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница? — приводит слова Мостового Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).